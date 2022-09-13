استقرار الذهب محليا في ختام التعاملات.. وارتفاعه 9 دولارات عالميا

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرارا في ختام التعاملات أمس الاثنين الموافق لـ 12 سبتمبر الحالي، بينما شهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاعاً في بداية تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية.

وقال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت استقرارا نوعيا على مدار اليوم مقارنة بالأسعار الصباحية في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأكد «المغربي» أن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) سجل في ختام تعاملات أمس الاثنين نحو 1115 جنيها للجرام الواحد بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1274 جنيها في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف عضو الشعبة العامة للذهب أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في ختام التعاملات 955 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 745 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب (يزن نحو 8 جرامات ذهب من عيار 21) دون احتساب المصنعية وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة نحو 8920 جنيها.

أسعار الذهب شهدت ارتفاعا عالميا

على المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في بداية اليوم الأول من أيام العمل في البورصات العالمية أمس الاثنين إذ سجل سعر أوقية الذهب نحو 1725 دولارا أمريكيا وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج».

وارتفع سعر أوقية الذهب أمس الاثنين الموافق لـ 12 سبتمبر الحالي عالميا بمقدار يصل إلى 9 دولارات أمريكية بنسبة ارتفاع 0.5% مقارنة بأسعار الأحد الموافق لـ 11 سبتمبر.