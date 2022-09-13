فارس: أغنية بحبك وبموت فيك عرفت الجيل الجديد بأعمالي رغم طرحها قبل 17 عاما

قال المطرب فارس، إن أغنياته التي طرحها منذ 17 و20 عاما، تتصدر الترند حتى الآن، ويصنع منها فيديوهات على «التيك توك»، مضيفا أنه تفاجئ أن أغنية «بحبك وبموت فيك»، ترند منذ أشهر على المنصة، ويجر نشرها بشكل مكثف، مشيرا إلى أنها عرفت الجيل الجديد به.

وأعرب «فارس» عن سعادته بانتشار أغنياته، أثناء ندوته التي أقيمت بجريدة «الوطن»، احتفالا بعودته للغناء مرة أخرى، قائلا: إن ما يسعى إليه في الغناء، صنع وطرح أعمال تعيش فترات طويلة.

فارس ومهرجان القلعة

وتحدث فارس، عن كثير من الأشياء، منها رؤيته للموسيقى والحفلات، قائلا إنه كان حريصا على متابعة مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء»، الذي أقيم في أغسطس الماضي، وكان مبهور بالمهرجان وبالنقل التليفزيوني له.

وأكد أن الشكل كان مبهر، ويتمنى أن يتم تكرار المهرجان على مدار السنة أكثر من مرة، لأن به ترويج كبير للسياحة، ويظهر مدى حلاوة مصر، وأنها في كل الأوقات والفصول جميلة.

وعن إمكانية الغناء بمهرجان القلعة خلال الأعوام المقبلة، قال فارس، إنه لا يمانع ويرحب بذلك الأمر للغاية، لأنه يحب أن يمثل مصر في مثل هذه المحافل.

خطة فارس في طرح الأغنيات

وعن الأغنيات الجديدة التي يطرحها خلال الفترة المقبلة، قال فارس، إنه يحضر لخطة كبيرة من أجل العودة بشكل قوي، وقال إن خطته تسجيل عدد كبير من الأغنيات، في الوقت الحالي، كاشفا عن طرح أغنية جديدة كل 10 أيام، موضحا أنه يصنع أغنيات تعيش في الوجدان، وستأخذ حقها مع الوقت.