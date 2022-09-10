فارس: مصطفى كامل وحميد الشاعري أول من هنأني بالعودة للغناء

قال المطرب فارس، في ندوة «الوطن» التي أقيمت من أجل الاحتفال بعودته مرة أخرى للساحة الغنائية بعد غياب دام حوالي 14 عاما، إنه قرر العودة واكتشف أنه كان مخطئا عندما لم يستمع إلى نصيحة الفنان الراحل أحمد زكي له.

نصيحة أحمد زكي

وأوضح فارس أن أحمد زكي نصحه منذ صغره أن يستمر في العمل كي يحقق النجاح، وأن الاستمرارية والتركيز في العمل ستجعله نجما دائما، وأضاف أنه ندم على عدم سماع النصيحة ولكن ما أبعده كان ليس في يده فكان بسبب الأسرة وحدوث بعض المشاكل.

وأضاف فارس أنه كان صديقا مقربا من أحمد زكي، وذلك بسبب أنهما كانا يقيمون بفندق واحد في وسط القاهرة ودائما كانا سويا في الجيم وأيضا في تناول الوجبات في المطعم وكانا دائما يجلسان سويا.

نجاح أغاني فارس

وعن العودة الخاصة بفارس للغناء، فقال إنه يركز الآن في العودة ويتوقع نجاح أغانيه على المدى البعيد لأنها أغانٍ جديدة وغريبة وأنها ستعيش مع الجمهور لعمر كبير، وقال إن الأغاني الذي طرحها يقصد بها الوطن العربي.

واستشهد بأغنية «روجك»، وقال إن هذه الأغنية ستصل إلى الوطن العربي بأكمله، وخاصة بلاد الخليج والشام لأن بها نوع الموسيقى الذين يحبونه، وخاصة أنها بها كلمات «لغة بيضاء» يفهمها الجميع.

كما أكد فارس أنه يركز في أغانيه المقبلة على نفس التيمة ويجدد في الموسيقى التي يقدمها كي تصل للجمهور بسهولة.