محمد قماح عن أعماله الجديدة مع فارس: شكل جديد ومختلف

كشف الفنان محمد قماح، عن استعداده لطرح أغنية جديدة مع الفنان فارس، خلال الأيام المقبلة، بعنوان «طير أنا»، التي تعد ثالث تعاون بينهما خلال الفترة الأخيرة.

طير أنا.. أحدث أغنيات فارس مع قماح

كان الثنائي قدما خلال الأيام الماضية، أغنيتين، وهما «عصبي» و«روج ك»، وطير أنا تعد التجربة الثالثة لهما.

تحدث قماح عن التجربة قائلا لـ«الوطن»: «كان لدي منذ عدة سنوات تجربة رائعة مع الفنان حميد الشاعري، وحققت نجاحا مذهلا وهي أغنية ويلي، وأحببت أن أعيد التجربة مرة أخرى، لكن هذه المرة مع الفنان فارس».

أضاف: «فارس فنان رائع، والجميع ينتظر قدومه بفارغ الصبر، والناس منتظرة أن تسمع منه الجديد، لذلك أحببت أن قدم معه هذا الدويتو الذي يتضمن أيضا موسيقى سريعة مع عدد من الكلمات التي تحتوي على كلمات أجنبية».

أشار قماح، إلى أن الأغنية ستصدر في السادس من شهر سبتمبر الجاري، فى تمام الساعة السادسة على كل المنصات السمعية والإلكترونية.

فارس ضيفا على جريدة الوطن

كان المطرب فارس، حل ضيفا على جريدة «الوطن» في ندوة فنية، السبت، للاحتفال بعودته للغناء مرة أخرى، بعد غياب نحو 14 سنة عن الساحة الفنية، وكشف خلال الندوة عن أعماله الجديدة

وعن اختيار فارس عودته للفن من خلال أغنية «عصبي»، فقال إنه اختارها لأنها من الأغاني القريبة منه وأنها قريبة من آخر أغنية نجحت له وهي «بحبك وبموت فيك»