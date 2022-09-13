فارس: ندمت على قرار ابتعادي عن الوسط الفني

قال المطرب فارس إنه في فترة غيابه عن الساحة الغنائية، كان يتابع ما يحدث في الساحة الغنائية من بعيد، وشعر بفراغ كبير في الساحة تركه مطربو جيله جيل الثمانينيات والتسعينيات.

فارس وغياب مطربي جيله

وقال فارس إن الساحة بعد غياب جيل الثمانينيات والتسعينيات أصبح بها عدد كبير من الشباب، مضيفا أن ما يحدث الآن هو أن هناك انفلاتا نوعا ما في كلمات الأغاني المعروضة، وذلك لا يمنع أن هناك أغاني مهمة للغاية وجيدة.

وأضاف أن الشاعر وائل توفيق قال له إنه يجب أن يرجع لأن السوق أصبح بها الكثير من الأشياء غير الجيدة، وأخذ بنصيحته.

سبب ابتعاده عن الفن

وعن أسباب ابتعاده عن الفن، فقال إن قراره كان بدافع نفسي، وأنه يندم عليه للغاية في الوقت الحالي، لأنه ترك الفن في وقت كان لا بد أن يكمل مسيرته به لأنه كان وصل لمرحلة جيدة في الفن، وقال إن السبب الرئيسي في ابتعاده عن الفن كانت بسبب فقدانه أسرته الذي كان يكونها وتفككت، فقام وقتها بكره المجال وتم تعطيله عن مسيرته الفنية.

وأضاف فارس في ندوته بـ«الوطن» أن ذكاء عمرو دياب في كونه يطرح بشكل أسبوعي أغنية وذلك سبب في نجاحه واستمراره حتى الآن ونجاح أغانيه، وقال إنه لم يسمع نصائح المقربين منه زمان، وأنه من الممكن أن تطرح 10 أغاني وأغنية واحدة فقط هي التي تنجح فهذا أفضل من أن يطرح المطرب أغنية كل 10 سنوات.