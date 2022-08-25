الري: تنفيذ أعمال حماية لبواغيز بحيرة المنزلة وتحديث بيانات الصرف الزراعي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض إجراءات الوزارة في إدارة وتطوير البحيرات، ومجهودات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وسُبل الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

تنفيذ أعمال حماية لـ 3 بواغيز

وسبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية لـ 3 بواغيز لحمايتها من الاطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، كما قامت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للري والصرف بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

موقف الاتزان البيئي ببحيرة قارون

كما استعرض الاجتماع موقف الاتزان البيئي ببحيرتي قارون بمحافظة الفيوم ووادي مريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه.

ووجّه الوزير بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان البيئي لكافة البحيرات تشمل قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعي التي تُلقى بها.

حضر اللقاء الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.