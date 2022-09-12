بريد الوطن.. طريق «دمياط - المنصورة» فى حاجة لنظرة

طريق دمياط - المنصورة، الشرقى والغربى، فى حالة يرثى لها، لكثرة الحفر والمطبات العشوائية، ونحن كمثال قائدى السيارات الخاصة مستخدمى الطريق، نتحرك على الطريق بطريقة «سداح.. مداح»، لكثرة مخالفات سير التوك توك، والجرارات الزراعية، والدراجات البخارية، وما أكثرها فى الطريق العكسى، بل وعدم التزام سيارات النقل الثقيل وبمقطورة وحاملات الحاويات بالسرعات القانونية من وإلى ميناء دمياط، وكذلك انعدام الإنارة بمسافات طولية كبيرة بالطريق، والطريق بطول نحو 65 كم ولكنه بلا تواجد مرورى، بل الأغرب أن نقطة كمين كفر سعد، ورأس الخليج والفاصل بينهما نحو 10 كم متر، والأول يتبع محافظة دمياط، والثانى محافظة الدقهلية، الطريق أمامها شىء يحزن، لكثرة الحفر والمطبات العشوائية، وينتج عنهما إتلاف السيارات، وهذا بيان بأن إدارة مرورى محافظتى دمياط والدقهلية لهما غياب تام عن أرض الواقع، مثلما الحال مع القطاعات التنفيذية بالمحافظتين، بل ونوابهما، والتساؤل: هل حقاً نمتلك مقومات النهوض الحضارى؟ والطريق الشرقى يعانى وهو فردى برغم أنه طريق حيوى خاصة ما بين دمياط - فارسكور - الزرقا، وبه منحنيات كثيرة، والمثير للدهشة تجاهل تحرك المسئول التنفيذى لإصلاح الطريق الحيوى، بدعوى أن الطريق يتبع إشراف الهيئة العامة للطرق، والتساؤل: هل من تنسيق بين المحافظتين، وإعداد دراسة ميدانية للوصول لصيانة الطريق، من أجل الحد من الحوادث؟

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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