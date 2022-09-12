بريد الوطن.. فليرمِها بحجر

لو كنت ناسى إنك بشر

حاول تركز وافتكر

هو انت مين

ملاك وعايش بجناحين

ولّا انت كنت فِ الأصل طين

وبنفخة من روح الإله

وهبك حياة

وصورة من أحلى الصور

وهبك كمان عقل ولسان

وقلب بيحس الأمان

ويحس برضه بالخطر

وادَّاك سمع وادَّاك بصر

والحكمة من خلقه العبادة

بس السعادة

إنك تآمن بالقدر

واغلط وتوب

من فينا خالى من العيوب

من فينا أكبر م الذنوب

بس المهم إن القلوب

تندم وذنبك يتغفر

نجلاء نعيم

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com