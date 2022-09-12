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أحمد الخطيب

بريد الوطن.. فليرمِها بحجر

كتب:

الوطن
11:24 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
بريد الوطن - صورة تعبيرية

بريد الوطن - صورة تعبيرية

لو كنت ناسى إنك بشر

حاول تركز وافتكر

هو انت مين

ملاك وعايش بجناحين

ولّا انت كنت فِ الأصل طين

وبنفخة من روح الإله

وهبك حياة

وصورة من أحلى الصور

وهبك كمان عقل ولسان

وقلب بيحس الأمان

ويحس برضه بالخطر

وادَّاك سمع وادَّاك بصر

والحكمة من خلقه العبادة

بس السعادة

إنك تآمن بالقدر

واغلط وتوب

من فينا خالى من العيوب

من فينا أكبر م الذنوب

بس المهم إن القلوب

تندم وذنبك يتغفر

                                                                             نجلاء نعيم  

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