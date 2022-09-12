بريد الوطن.. دفتر حضور وانصراف وضريبة البقاء

دولة فى مرحلة البناء والتنمية، ورجل يعمل على الحفاظ على قوة وهيبة تلك الدولة، وما زال هناك من يحاول أن يعيد عقارب الساعة للوراء، وفى مصرنا الحبيبة ما زلنا نعانى من وجود أشخاص لا يعنيهم سوى الكرسى والمنصب، دون النظر إلى الضريبة المطلوبة للجلوس على الكرسى، وهنا سأضرب مثلاً بدفتر الحضور والانصراف الموجود فى كثير من المصالح، والشىء الأكثر أهمية فى حياة كل العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، ومن أجله ومن أجل رقابة هذا الدفتر العتيد فى القدم، تم إنشاء إدارات ذات شأن لرقابته وإحكام السيطرة عليه لمفهوم الإدارة، بأن الحضور والانصراف أمور توضح انضباط العمل المصلحى، وفى ذروة اهتمام إدارات رقابية هامة مثل التفتيش المالى والإدارى، وإدارة المتابعة، سقط وسط المفهوم الجامد لهم أن هناك جرائم تحدث دون وجود الرقابة لهم عليها، فليس بغريب أن تظهر سرقات واختلاسات واستيلاء على المال العام بالملايين، وكان يمكن تدارك الأمر بتفعيل العمل الرقابى على أماكن تحتاج إلى الرقابة والمتابعة، وأعرف حالات عديدة فى كثير من المصالح، وكل ما على المسئولين بعد وقوع الكارثة سوى تحويل الأمر إلى النيابة للتحقيق، بعد إضاعة الملايين على الدولة، والعجيب أن هناك نوعاً من التكريم والتدليل من قِبَل المسئولين، وكأننا فى عزبة يتم توزيع المكافآت المشروعة وغير المشروعة لهؤلاء وغيرهم، وضياع الحق الأصيل للعامل المجتهد المسكين، ولدىَّ الكثير من الأسماء والمكافآت التى يحصل عليها بعض المحاسيب فى بعض المصالح، وسيأتى الوقت لكشف الكثير منها أمام الرأى العام.

د. محمد الطربيلى

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