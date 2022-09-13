وزير النقل يبحث مع سفير بلجيكا رفع كفاءة ورشة العباسية لمفاتيح السكة الحديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعًا مع فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، ووفد تحالف شركات «حسن علام» القابضة، ومينا ريل وفيكتراس وترانسرب البلجيكية، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

في بداية الاجتماع، أكَّد وزير النقل أنَّ توجيهات القيادة السياسية في مصر هي تعظيم المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في مختلف مشروعات النقل، مبينًا أنَّ هناك اهتمام كبير للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في جميع قطاعات النقل، ومنها منظومة السكك الحديدية التي تشهد تطورًا كبيرًا ونقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار إلى الفرص الواعدة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي في كل قطاعات السكك الحديدية سواء في قطاع ورش السكك الحديدية التي تشهد تطورا كبيراً وتخدم قطاعي نقل الركاب والبضائع، لافتًا إلى نموذج رائد في التعاون مع القطاع الخاص وهو توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة «فويست البين» البلجيكية لإدارة و تشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات بورشة العباسية

واشتمل العقد على رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً، إضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة البلجيكية، إضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف الوزير، أنَّه يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الوطنية المصرية لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم وإنشاء شركة بين السكك الحديدية والقطاع الخاص المصري والدولي لإدارة وتشغيل شركه النقل المتميز، التي تضم قطارات «تالجو» وعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لافتًا إلى التخطيط لإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري او الدولي لتجديد خطوط السكك الحديدية وازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة.

التحالف البلجيكي: مهتمون بإدارة قطاع نقل البضائع في مصر

وأشار الوزير إلى أهميه قطاع نقل البضائع خاصة مع تطور حركة التجارة وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعة السكانية، وهو ما يستتبعه توفير وسائل نقل بضائع أقوى وأسرع وأقل تكلفة، وهذه المتطلبات لا تتوافر إلا في النقل عبر خطوط السكك الحديدية التي أصبحت الآن تمتلك العدد الكافي من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف أنواعها إضافة إلى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات، مضيفًا أنَّه يتمّ حاليًا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لإنتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفني الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأبدى التحالف المصري البلجيكي الاهتمام بإدارة قطاع نقل البضائع في مصر، خاصة أنَّ مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كل عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها قطاع نقل البضائع، مؤكّدًا أنَّ هناك طرح عام لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية ومن سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون أكثر خبرة في هذا المجال وقادر على تحمل كل المسؤوليات وقادر ومصر على النجاح وعلى تقديم خدمات مميزة تسهم في تحقيق نقلة نوعية مهمة في هذا القطاع العام تسهم في تدفق الأرباح لهيئة السكك الحديدية، وأن من سيفوز هو من سيتوفر فيه أفضل الشروط المالية والفنية وفقًا لمبدأ الشفافية بين كل الأطراف.