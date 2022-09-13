السكة الحديد لـ«الركاب»: احتفظوا بتذكرة القطار حتى الخروج من محطة الوصول

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، كي يتم السماح لهم بالمرور من البوابات الإلكترونية، أو بعد إطلاع الكمسارية الموجودين قرب أبواب المحطات على تذكرة السفر، سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبا لدفع لغرامة، وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

الوزير: استمرار مشروعات تحديث وتطوير السكة الحديد

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، للحد من حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

النقل: لن نسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وأوضح وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه لن يتم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة، مؤكدا أنّه سيتم فرض غرامات فورية على أي راكب يتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.