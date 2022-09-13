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«السكة الحديد» تحذّر من تطبيقات وهمية لحجز القطارات

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توفيق شعبان
11:53 ص | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
قطار بالسكة الحديد

قطار بالسكة الحديد

أكدت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة آيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام، على أجهزة Android، مشددة على أنّه لا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر.

وتناشد هيئة السكك الحديدية، المواطنين، باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة، نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية، التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

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