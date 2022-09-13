وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قاعدة نورثولت الجوية العسكرية في لندن

وصل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قبل قليل، إلى قاعدة نورثولت الجوية العسكرية في غرب العاصمة البريطانية لندن، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

نعش الملكة إليزابيث يغادر إدنبره

وفي وقت سابق من اليوم، غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية، إدنبره، متوجهاً إلى لندن، بعد قيام الآلاف من المعزين بالتعبير عن احترامهم للملكة الراحلة في كاتدرائية سانت جايلز، اليوم.

وبحسب صحيفة «الصن» البريطانية، رافقت الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز، الملكة الراحلة أثناء نقل النعش الملكي من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبره براً، بينما غادر الملك تشارلز الثالث، بلفاست، متوجهاً إلى قصر باكنجهام إذ سينتظر هناك لتحية نعش صاحبة الجلالة.