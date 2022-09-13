وفد التنسيقية يعزي السفير البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
كتب:
حسام حربى
07:04 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفارة البريطانية في القاهرة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية.
وفد التنسيقية يعبر عن خالص التعازل للسفير البريطاني
وعبر وفد التنسيقية عن خالص تعازيهم للسفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، ونائبه قدسي رشيد، وباقي أعضاء السفارة.
وضم الوفد محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وحازم هلال ورشيدة دعبس وجميلة زكي ويوستينا رامي وريم القاضي وآلاء بسيوني وسلمى السرتي وعماد رؤوف، أعضاء التنسيقية.