«الإسكندرية السينمائي» يقرر تأجيل الاحتفال بمئوية منير مراد

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إرجاء الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد، في الدورة المُقبلة، بعد أن تأكد للناقد السينمائي أشرف غريب، المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه، عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.

بيانات منير مراد ليست في سجلات نقابة الموسيقيين

قال أشرف غريب، في بيانٍ، إن «كل المصادر المتاحة، اختلفت على سنة الميلاد لـ منير مراد، ما بين أعوام 1920 و1922 و1924 و1928، فضلًا عن عدم وجود بيانات خاصة به لا فى نقابة المهن الموسيقية ولا فى جمعية المؤلفين والملحنين»، مضيفًا أن «أسرة الفنان الراحل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حسم هذا الأمر، وعلى ذلك تقرر إرجاء تكريم منير مراد، حتى يكون هناك متسع من الوقت للاطمئنان إلى تاريخ محدد لميلاده».

تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان التى تحمل اسم الفنان محمود حميدة تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى الفترة من الخامس وحتى العاشر من أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الفنان الراحل منير مراد، التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في العديد من الأفلام كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من الأغاني في الأفلام، ومن أشهرها «حاجة غريبة، دبلة الخطوبة، أول مرة تحب، ضحك ولعب وجد وحب»، كما قام ببطولة عدد من الأفلام، منها «أنا وحبيبي، موعد مع إبليس، نهارك سعيد»، لكنه قرر بعدها أن يضع كل تركيزه في التلحين، والذي تميز فيه بشدة وتوفى في عام 1981.