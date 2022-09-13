رش نخيل 3 حدائق تاريخية في الإسكندرية لحمايتها من السوسة الحمراء

أجرت مديرية الزراعة بالإسكندرية جولة مرورية للإشراف ومتابعة وفحص ورش النخيل بعدد من الحدائق الشهيرة بالإسكندرية، ومنها «المنتزه» و«أنطونيادوس»، و«الحيوان»، حيث تم رش 90 نخلة، ضمن خطة المديرية للحفاظ على النخيل بتلك الحدائق.

وبحسب البيان المعلن على موقع مديرية الزراعة بالإسكندرية، تم رش النخل بحدائق المنتزة للوقائية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، باستخدام مبيد «كلورزان» 48%.

الوقاية من السوسة الحمراء

كما قامت المديرية اليوم بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس والنزهة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، وتم رش عدد 42 نخلة بحدائق أنطونيادس باستخدام مبيد «بستيبان» 48%.

وشكلت المديرية لجنة لمتابعة فحص ورش النخيل بحدائق المنتزه ضمن حدائق الإسكندرية، وتم رش عدد 35 نخلة رش وقائي، باستخدام مبيد «كلورزان».

لجنة تتابع رش النخيل بحديقة حيوان الإسكندرية

وتابعت المديرية، بالتعاون مع لجنة مشكلة من مهندسي إدارة المكافحة، فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان بالإسكندرية، حيث تم رش 13 نخلة رش وقائي بإستخدام مبيد «كلوروزان» 48% ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.