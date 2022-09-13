موعد الموسم الجديد من برنامج «زي الكتاب ما بيقول» على قناة ON

تبدأ قناة ON، عرض الموسم الجديد من برنامج «زي الكتاب ما بيقول»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة، بداية من الخميس 22 سبتمبر في الخامسة مساء.

ويناقش البرنامج، العديد من الموضوعات في موسمه الجديد؛ منها مواكبة العصر والعلوم والاقتصاد، كما يسلط الضوء على السياسة، ويربط ما يحدث بالواقع ليسهل فهمه بلغتنا، مع تعزيز مفاهيم الاتفاق والاختلاف.

البرنامج يخاطب فئات المجتمع المختلفة

ويخاطب البرنامج فئات المجتمع المختلفة وخاصة الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم التي قد تنتشر بالخطأ، والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها البرنامج.

أون تطرح برومو الموسم الثاني من «زي الكتاب ما بيقول»

وطرحت قناة ON، برومو الموسم الثاني من البرنامج، وظهر خلاله أحمد سلامة، وهو يتحدث عن أهم المحاور التي يناقشها البرنامج المرتقب عرضه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن قناة برنامج زي الكتاب ما بيقول على موقع يوتيوب، يتابعها أكثر من مليون شخص، وحققت أكثر من 60 مليون مشاهدة منذ إطلاقها.