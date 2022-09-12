اتحاد المصريين في لندن: عقدنا ورش عمل «أون لاين» لإعداد توصيات الحوار الوطني

قالت ميرفت خليل، رئيس اتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، إن مبادرة رئيس الجمهورية للدعوة للحوار الوطني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمر في غاية الأهمية، لافتة إلى أن الأكاديمية تواصلت مع المصريين في الخارج والداخل والأحزاب، من أجل المشاركة في الحوار الوطني.

تواصل مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج

أوضحت «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك تواصل مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعلى الفور شاركت المؤسسات المصرية في الخارج، في اجتماعات أون لاين للنقاش واستطلاع الأراء، والوصول إلى توصيات متفق عليها من قبل المصريين في الخارج.

طموحات المصريين في الخارج

وأشارت ميرفت خليل، رئيس اتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، إلى أن المصريين في الخارج، يهمهم مصلحة مصر الداخلية، والاستثمار في مصر وتطوير السياحة وتطبيق القوانين بشكل سريع، لافتة إلى أن هناك توصيات تضمنت ملفات بشأن العاملين في الخارج بدول الخليج لحل مشكلة الإجازات، وملفات عن تيسير الاستثمار للمصريين في الخارج داخل مصر، وبالفعل استقبلت وزيرة الهجرة الطلبات وجعلتها محل نقاش حقيقي.

دور وزيرة الهجرة

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التقت 35 مصريا من رموز الجالية المصرية في كندا، افتراضيا عبر تطبيق زووم، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بينهم وبين وطنهم مصر بما يلبي احتياجاتهم.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود أعضاء الجالية، وتنظيمهم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمع الكندي، التي ساهمت بشكل واضح في توطيد العلاقات المصرية الكندية على مختلف المستويات، في حضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.