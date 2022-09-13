تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أون لاين

بخطوات سهلة وميسرة يستطيع جميع المواطنين ممن يعملون بالغاز الطبيعى فى وحداتهم السكانية أو أماكن العمل، تسجيل قراءة عداد الغاز «بتروتريد» بشكل سريع، وذلك تجنبا لتتراكم فواتير الغاز على المواطنين، لذا يبحث شريحة كبيرة من المواطنين، على خطوات قراءة وتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، وذلك حتى يستطيعوا تسجيل قراءة العداد، ودفع الفواتير في موعدها.

وفى هذا السياق، يرصد موقع وبوابة «الوطن»، طرق وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، نقلا عن الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروريد»، حيث توضح من خلال التقرير التالي، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد إلكترونيا، دون انتظار المندوب لقراءة عداد الغاز، ومن خلال السطور التالية ترصد الوطن، خطوات تسجيل قراءة عداد الغازالتي جاءت كالتالي:

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

- يقوم المواطن بتسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بالوحدة السكانية أو التجارية، بالدخول للموقع الرسمي لشركة «بتروريد» من هنـــــا.

- الضغط على أيقونة الخاصة بقراءة عداد الغاز، فى أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

- التسجيل من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط) من هنـــــــــا.

- كتابة البيانات بشكل واضح.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «أعرض» حتى يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بالوحدة السكنية.

- حددت الشركة فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الخاص به، بدء من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر.

- تتيح الشركة ايضا جميع أيام الشهر لسداد فاتورة الغاز، سواء من خلال طرق الدفع الإلكتروني أو من خلال اى فرع من افرع الشركة القريبة من الوحدة السكانية او التجارية .