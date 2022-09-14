كيفية تغيير محل الإقامة بدون إيصال المرافق.. «عشان ما تدفعش غرامة»

يشترط قانون الأحوال الشخصية إثبات محل الإقامة الجديد في بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرض المواطن لدفع غرامة مالية، وحدد القانون شروط تغيير محل الإقامة في الرقم القومي وهي تقديم إيصال مرافق (مياه - كهرباء- غاز طبيعي) بالعنوان الجديد مثبت فيه اسم الشخص الراغب في تغيير محل الإقامة.

وفي حالة تغيير محل الإقامة دون امتلاك المواطن إيصال مرافق يتضمن بياناته فلا بد من توافر مستند ملكية الشقة التي يسكن فيها ويكون هذا المستند موثقا في الشهر العقاري وبالتالي يتمكن من تغيير محل الإقامة عند تقديم صورة من العقد الموثق.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

- التوجه إلى السجل المدني.

- شراء استمارة الرقم القومي

- تقديم صورة من الرقم القومي القديمة

- يشترط أن يكون العقار الذي سيتم الترخيص عليه العقد وتغيير العنوان إليه مُوثق من المحكمة أو موثق في مكاتب الشهر العقاري.

- إذا كان عقد الإيجار وليس تمليكا، يجب حضور مالك العقار للتصديق على صحة عقد الإيجار.

- تقديم إيصال مرافق كهرباء أو فاتورة تليفون أو مياه أو إيصال الغاز حديث، في حال لم يكن عقد التمليك موثقا في الشهر العقاري.

- وبالنسبة للزوجة التي تريد تغيير محل الإقامة، فيحق لها أن تغير بصورة بطاقة الزوج فقط.

- رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

- استمارة عادية فئة 45 جنيها وتسلم بعد 15 يومًا.

- استمارة عاجلة فئة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام.

- استمارة مميزة بسعر170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة.

عناوين السجل المدني في المولات التجارية

- مول مكسيم بالتجمع الخامس.

- مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

- سيتى سنتر «كارفور» بالمعادي .

- مركز الحمد بالتجمع الخامس.

- مول مصر ومول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

- كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية.

- المجمع الأمني أمام أكاديمية الشرطة وداندي مول بطريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي.

- «مركز كارفور التجاري» في محافظة الإسكندرية.