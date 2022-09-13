الأردن يعلن ارتفاع عدد وفيات انهيار المبنى السكني في عمان إلى 5 أشخاص 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، قبل قليل، ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى سكني في العاصمة عمّان إلى 5 أشخاص، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

إخلاء 5 جثث من تحت الأنقاض

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردني، إن الفرق العاملة في حادثة انهيار المبنى بمنطقة اللويبدة، أخلت خامس جثة من تحت الأنقاض.

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني الأردني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الشرطة، لا تزال تتعامل الآن مع الحادثة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

الأمن العام يهيب بالمواطنين عدم التوجه للمنطقة

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين، التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها.