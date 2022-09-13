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استقبال حافل لوفد قبرص بمطار القاهرة تمهيدا لمشاركته في ملتقى أولادنا للفنون

كتب:

أحمد حسين صوان
10:15 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
ملتقى أولادنا للفنون

ملتقى أولادنا للفنون

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، أول الوفود الأجنبية المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

ووصل مساء اليوم الثلاثاء، وفد دولة قبرص، المشارك في الملتقى، واستقبلهم ممثلون عن الهيئة العامة للتنشيط السياحي برئاسة عمرو القاضي، والتقط الوفد صور تذكارية لهم في مطار القاهرة الدولي.

تفاصيل الوفود المُشاركة في الدورة السادسة من الملتقى 

جدير بالذكر، أن الدورة السادسة من ملتقى أولادنا للفنون، يشارك بها وفود من 34 دولة، ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً، من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج  وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

كما تشهد هذه الدورة، لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، بمشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.