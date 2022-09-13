إحالة أوراق عامل للمفتي.. قتل سائقا وأصاب نجل عمه في مشاجرة بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات، وعضوية محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدي، بأمانة سر محمد نجيب، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، لثبوت قتله لسائق وإصابة نجل عمه بطلق ناري، خلال مشاجرة.

وناقشت محكمة جنايات الإسماعيلية، «إبراهيم. س. ح» المتهم في القضية التي حملت رقم 3314 لسنة 2022، لاتهامه باطلاق أعيرة نارية على شخصين توفي أحدهما في الحال، ونقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة.

غبار السيارة سبب الجريمة

وبحسب التحريات في الواقعة، فإن المجني عليه كان يستقل سيارة ربع نقل، وأثناء مروره في منطقة المنايف التابعة لمركز أبو صوير، تناثر الغبار على بعض الجالسين، ولاحق المتهم قائد السيارة وفور الإمساك به دخلا في مشادة أطلق فيها المتهم أعيرة نارية على المجني عليه وشخص آخر كان بجواره.

القبض على المتهم

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية، من القبض على المتهم «إبراهيم .س .ح» 33 عاما، عامل ومقيم القنطرة شرق، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة «مسدس»، فيما أمرت النيابة العامة حينها بدفن جثمان «جهاد. م. س» 29 عاما، بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، ونقل ابن عمه «حسن .س .س» إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.