حبس المتهم بقتل ابنة عمه في الإسماعيلية: خاف من الفضيحة فتخلص منها

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل ابنة عمه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهم القتل العمد له ومحاولة الاعتداء عليها.

ونجحت مباحث مركز شرطة فايد في القبض على المتهم، بعد ارتكابه للواقعة بأيام قليلة، ومحاولة إخفاء الجثمان في منطقة زراعية قرب قرية سرابيوم التابعة لدائرة المركز.

اعترافات المتهم

وناقشت جهات التحقيق المتهم بارتكاب واقعة قتل فتاة الإسماعيلية بعد مواجهته بتحريات ضباط المباحث الجنائية، واعترف بارتكاب الواقعة، ومن المفترض تمثيلها خلال ساعات.

واعترف المتهم بقتله للمجني عليها لمحاولة إخفاء جريمة محاولة الاعتداء عليها بعد تهديدها له بفضح أمره أمام أسرته، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطب الشرعي لتشريحه، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية قبل تسليم الجثمان إلى ذويه.

تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة فايد في الإسماعيلية تلقى بلاغا من أهالي قرية سرابيوم، بالعثور على جثمان فتاة وبه آثار ضرب بالرأس وخنق، ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، لكشف لغز الواقعة وضبط مرتكبها في أسرع وقت.

وتوصلت جهود المباحث الجنائية في الإسماعيلية لمرتكب الواقعة، وتبين أن المتهم هو ابن عم المجني عليها، وعمره 16 عاما، ونجحت مأمورية في ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتفاصيلها كاملة.

وقال أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، إن الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى إصابتها بشلل أطفال أثّر على الحركة في قدميها ويدها.

محامية: المتهم قد ينال أقصى عقوبة

وقالت آية عبد السلام، محامية، أن المتهم رغم صغر سنه إلا أنه من المتوقع أن ينال أقصى عقوبة نص عليها القانون، لارتكابه جريمتين، الأولى محاولة الاعتداء على الفتاة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، والثانية هي قتلها عمدا.

وأضافت، أن المتهم «حدث» تحت سن 18 عاما، ومن المتوقع أن تكون عقوبته الحبس لمدة 15 عاما مع الشغل.