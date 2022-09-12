«جنايات الإسماعيلية» تقضي بإعدام سيدة وصديقها في تهمة قتل زوجها

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصرالدين وعضوية محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدى بأمانة سر محمد نجيب، بإعدام سيدة وعشيقها لقتلهما الزوج والتخلص منه في مركز القنطرة غرب.

وناقشت محكمة جنايات الإسماعيلية الطبيب الشرعي والمتهمين فيما أسندت إليهما النيابة من اتهامات بالتخطيط لقتل الزوج عمدا مع سبق الإصرار والترصد للتخلص منه، للإرث منه.

العثور على جثمان مسن

وكانت تلقت مباحث الإسماعيلية بلاغا من أهالي قرية البيضاوي بالعثور على جثمان مسن قرب مقابر البياضية.

وانتقل علي الفور ضباط المباحث الجنائية، وبفحص الجثمان تبين وجود إصابة شديدة في الرأس إثر التعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإلقائه بجوار المقابر.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، توصلت إلى هوية المتهم بارتكاب الواقعة، ويدعى منصور .ح مقيم في عزبة مجاورة له، وتمكنت الشرطة من ضبطه وضبط الآلة المساهمة في ارتكاب الجريمة.

اكتشاف علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه

اكتشفت ضباط المباحث الجنائية في القنطرة خلال مناقشة المتهم بارتكاب الواقعة، وجود علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه، وتدعى أسماء. س وتحريضها له على قتله للتخلص منه.

وألقت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب القبض على زوجة المجني عليه، واعترفت بتفاصيل التخطيط للجريمة، وطلبها من زوجها شراء بعض الأدوية من صيدلية قريبة من محل إقامتهما.

واستدرج الشاب العجوز المجني عليه بغرض توصيله في طريقه على دراجة نارية، لإبعاده عن المنطقة السكانية، وقبل منطقة المقابر أوهم المجني عليه بعطل في الدراجة النارية وطلب النزول لإصلاحها.

واعتدى المتهم بالضرب على المجني عليه بماسورة حديدية، وهشم بها رأسه، وفر هاربا من مكان الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه بعد أيام من ارتكاب الجريمة.