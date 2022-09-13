«التعليم العالي»: 6924 طالبا اجتازوا اختبارات قدرات التمريض بنسبة 54%

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن النتيجة الرسمية في اختبارات القدرات معلنة ومعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، لافتا إلى أن الطالب يتقدم للاختبارات من خلال باسورد واسم مخصص له، وبعد نجاحه يتقدم للكلية التي نجح في اختباراتها.

اختبار القدرات عقد بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc»، أن اختبار القدرات عقد بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، والعديد من الطلاب اجتازوا اختبار القدرات منذ العام الماضي ووصولا للعام الجاري، لافتا إلى أن لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات تضم عددا من الخبراء يتولون تحديد نوعية الأسئلة وأسلوبها بمختلف الجامعات.

نجاح الطلاب في اختبارات قدرات التمريض بنسبة 54%

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار إلى أن هناك 6924 طالبا اجتازوا اختبارات القبول بكليات التمريض من أصل 12716 طالبا خضعوا للامتحانات بنسبة 54%، لافتا إلى أن لجنة التمريض راجعت النسبة التي حققها الطلاب، وتبين أنها طبيعية ولا مشكلة بها، ونتائج الاختبارات تتماشى مع نسب السنوات الماضية وعدد طلاب الثانوية العامة.

22 كلية تمريض على مستوى الجمهورية

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الناجحين يجري توزيعه على 22 كلية تمريض بالجامعة الحكومية على مستوى الجمهورية، وهي كليات قائمة بالفعل.