وزير التعليم العالي يشيد بدور «القومية للاستشعار عن بعد» في خدمة المجتمع

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

إشادة بدور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بدور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في خدمة المجتمع والقطاع العام والخاص وخاصة في المجالات ذات الأولوية؛ لتقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية تقديم رؤية مستقبلية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يخدم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.

وقدم رئيس الهيئة عرضًا حول تاريخ الهيئة، مشيرًا إلى أنها تشمل 8 شعب، وهي التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية، التطبيقات الهندسية والمياه، علوم الفضاء والدراسات الإستراتيجية، التدريب العملي والدراسات المستمرة، التصوير الجوي والطيران، الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي، استقبال وتحليل البيانات وشئون المحطة الأرضية.

واستعرض «زهران» الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي والمخرجات البحثية للعام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى أن مجالات عمل الهيئة في مجال التنمية المستدامة تتنوع ما بين الزراعة، والغذاء، والمياه، وتكنولوجيا الفضاء، وغيرها من المجالات.

إنجازات المعامل المتخصصة بالهيئة

واستعرض المجلس إنجازات المعامل المتخصصة بالهيئة، منها: معامل (الواقع الافتراضي، البلازما، النمذجة والمحاكاة، تصنيع نماذج أولية، البصمة الطبقية للصخور والمعادن، استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، البنية المعلوماتية ودعم اتخاذ القرار، ومعمل تحليل البيانات الكبيرة).

كما استعرض المجلس الوضع الحالي للمجلة الصادرة عن الهيئة، مشيرًا إلى أنها احتلت المركز الثامن عالميًا، والثاني محليًا وفقًا لقاعدة بيانات SCOPUS لتصنيف المجلات العلمية.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول النشر العلمي للهيئة، والمشروعات المحلية والدولية، والدراسات البحثية التي تمت خلال العام المالي 2021/2022 وفقًا لاستراتيجية الدولة 2030.

آخر مستجدات مبنى الهيئة الجديد

وناقش المجلس آخر مستجدات مبنى الهيئة الجديد، والذي يتكون من ثلاثة مبان على مساحة 4000 متر مربع لتطوير الشعب العلمية وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع في التدريب وتوطين تكنولوجيا الاستشعار.

كما ناقش المجلس تطورات إنشاء شركة مملوكة للهيئة تحت مسمى (الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء)؛ وذلك لتقديم خدمات الاستشعار، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة فى خدمة البحث العلمي والمجتمع في مجالات استخدام تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

مستجدات إنشاء حاضنة تكنولوجية للاستشعار عن بعد

وناقش المجلس أيضًا مستجدات إنشاء حاضنة تكنولوجية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بهدف تعظيم المردود الاقتصادى لمخرجات البحث العلمي، ودعم البحث العلمى والإبداع، وإنشاء شركات ناشئة، وربط المشاريع بالأسواق المستهدفة، وإنشاء وتوطين تكنولوجيا الاستشعار، وتدريب رواد الأعمال، والإرشاد الفنى والتقنى للمشروعات، بالإضافة إلى أهم مجالات عمل الحاضنة ومنها: علوم الفضاء والدراسات الإستراتيجية، التدريب العلمى، التصوير الجوى والطيران، استقبال وتحليل البيانات، الزراعة والتربة وعلوم البحار، الجيولوجيا والثروة المعدنية، والتطبيقات الهندسية والمياه، فضلاً عن خدمات الحاضنة وموقعها والفئات المستهدفة والمخرجات المتوقعة.