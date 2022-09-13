وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج دفعة المعهد العالي للهندسة بـ«الشروق»

شهد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، فعاليات الحفل الذي أقامته أكاديمية الشروق؛ بمناسبة تخرج دفعة المهندس عثمان أحمد عثمان بالمعهد العالي للهندسة.

حضر الاحتفال ياسمين محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المهندس محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وفريدة محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، ودكتور أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ودكتور معتز طلبة، عميد المعهد العالي للهندسة، وعدد من الشخصيات العامة، بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الخريجين، والأساتذة والباحثين المكرمين، موجهًا الشكر لأسرتي أكاديمية الشروق والمعهد العالي للهندسة، وأولياء الأمور الذين قدموا كل أوجه الرعاية للطلاب طوال فترة دراستهم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمعهد والأكاديمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

عاشور: ننتظر من شبابنا مشاركة إيجابية في مجالات العمل الوطني

وقال عاشور: إن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، فالمجتمع المصري ينتظر من هؤلاء الشباب مشاركة إيجابية في مختلف مجالات العمل الوطني، ومساهمة فاعلة في مسيرة البناء والتقدم والنهضة التي تخوضها بلادنا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوزير: على الخريجين الاقتداء بمسيرة عثمان أحمد عثمان ومحمد فريد خميس

وأشار الوزير، إلى أن المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق يُعد واحدً من المعاهد الهندسية المميزة، ويأتي في طليعة المعاهد المصرية العالية الخاصة الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لينضم إلى المؤسسات الأكاديمية الحاصلة على هذه الشهادة، بما يؤكد استيفاء مقومات الجودة اللازمة لحُسن سير العملية التعليمية والبحثية والتدريبية.

وطالب عاشور، الخريجين بأن يقتدوا بمسيرة الراحلين العظيمين عثمان أحمد عثمان ومحمد فريد خميس، والتي كانت حافلة بالعطاء والإخلاص للوطن، وألا يكتفوا بما حصلوا عليه من معارف نظرية وعملية، وأن يسعوا إلى مزيد من التحصيل وجني الخبرات، والتواصل المستمر مع أساتذتهم لدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وعلى هامش الحفل، كرّم الوزير الفائزين بجوائز إبداع العلمي، وأصحاب العطاء المميز من أعضاء الهيئة الأكاديمية بأكاديمية الشروق.