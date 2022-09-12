برلماني يطالب بحل أزمة استكمال دراسة خريجي «التمريض» في الكليات

قدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لوزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، حول الاشتراطات الحالية لاستكمال دراسة خريجي معاهد التمريض بكليات التمريض.

شكاوى بشأن أزمة طلاب معاهد التمريض

وأوضح النائب، أنه تلقى خلال الفترة الماضية، شكاوى بشأن أزمة طلاب معاهد التمريض التابعة للتعليم العالي، التي يدرس فيها الطلاب لمدة عامين، ومن حقهم استكمال دراستهم بكليات التمريض شرط الحصول على مجموع 75%.

وأوضح زين الدين، أن الأزمة وفقا لما أكده الطلاب وأولياء الأمور، هي عقد اختبار قدرات لطلاب معاهد التمريض الراغبين في استكمال دراستهم بكليات التمريض، ورسب فيها الغالبية العظمى، إذ أن نسبة النجاح لم تتعد 7%.

وقال عضو مجلس النواب: «هناك مشكلة كبيرة أن هذه الاختبارات صعبة للغاية، تحول دون استكمال بعض الطلاب لدراستهم، الأمر الذي يطرح سؤالًا بشأن أهمية عقد اختبار قدرات لطلاب معاهد التمريض، خاصة أنه سبق عقد اختبارات لهم قبل التحاقهم بالمعاهد ونجحوا فيها، ثم درسوا مقدمات ما يجرى دراسته بكليات التمريض، ويرغبون في استكمال دراستهم بدلا من الالتحاق بالعمل وهو متاح لهم جميعا».

عجز كبير في أعداد الممرضين

وطالب محمد زين الدين، بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة لعدم حرمان الطلاب من استكمال دراستهم في كليات التمريض، خصوصا أن هناك عجزًا كبيرًا في أعداد الممرضين، مما يستوجب تقديم كل أوجه المساعدة لدعم الفريق الطبي.