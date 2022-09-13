«التنسيق الحضاري»: نستهدف تطوير المدن والحفاظ على هويتها التاريخية

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنّ الجهاز يستهدف تطوير المدن والحفاظ على هويتها، إذ أن مصر غنية بمناطق لها طابع وشخصية، «نحافظ عليها، وفي الوقت ذاته نسمح بتطويرها، مع العلم أن المدن ليست عمرانًا فقط، ولكن المجتمع الذي يسكن فيها له تأثير ومتطلبات وإيقاع العصر يتغير».

ضوابط للحفاظ على الأحياء ذات القيمة المتفردة

وأضاف «أبو سعدة»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على قناة «سي بي سي» أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يضع ضوابطا للحفاظ على الأحياء ذات القيمة المتفردة لحماية نسيجها العمراني حتى لا يتغير، مثل «القاهرة التاريخية» المسجلة على قوائم التراث العالمي.

وأوضح: «نحاول الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية ونسيجها وهويتها الحضارية التي ترجع إلى ألف عام، لكن المدينة ليست متحفية.. يعيش بها سكان وحرف وحياة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين وفي نفس الوقت هي مدينة تاريخية».

نحافظ على المدينة وتاريخها وشكلها ونسيجها العمراني

وتابع: «هنا تبرز المعادلة حتى نحافظ على المدينة وتاريخها وشكلها ونسيجها العمراني، ونقبل التطور الذي لا يؤثر على النسيج ولا يؤثر على شخصية المدينة.. وأي مشروعات تتم في هذه المناطق يجب أن تعرض على الجهاز لوضع الضوابط من خلال الخبراء لتحديد ما يسمح بها من أجل الارتقاء والتطوير واستيعاب الأنشطة المختلفة».

وأشار إلى أن الحركة السياحية والحركة التجارية في القاهرة التاريخية، أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه نتيجة التنسيق والحفاظ على الشكل والطابع.