التنسيق الحضاري يضع لافتة «عاش هنا» على منزل التشكيلي أحمد عثمان

وضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لافتة «عاش هنا» على منزل التشكيلي الراحل أحمد عثمان ضمن المشروع الذي يهدف لتخليد ذكرى رموز مصر في مختلف المجالات.

أبرز المعلومات عن أحمد عثمان

وأحمد عثمان هو فنان تشكيلي متخصص في النحت، مؤسس كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ولد في القاهرة 8 يوليو 1907، ويعود أصله إلى محافظة أسوان جنوب مصر، وهو أحد رواد النحت العربي الحديث وأستاذ لأجيال في فن النحت.

- تلقى تعليمه بالقاهرة حتى حصل على دبلوم مدرسة الفنون والزخارف بالحمزاوى عام 1926 بدرجة امتياز.

- سافر في بعثة حكومية إلى روما فى عام 1927 لدراسة فن النحت وعاد منها عام 1933.

- حصل على دبلوم أكاديمية الفنون بروما في فن النحت 1930.

- حصل على دكتوراة في فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة بروما 1932.

- عمل في وظيفة مسجل للآثار المكتشفة في فلسطين مع بعثة بمتحف بنسلفانيا الأمريكية 1927.

- عين مدرساً لفن النحت في المعهد العالي للفنون التطبيقية من 1933: 1936.

- انتقل إلى كلية الفنون الجميلة حيث تولى رئاسة قسم النحت بها على مدى عشرين عاما من 1937 إلى 1957.

- اشترك مع زملائه في إنشاء جمعية فنية مصرية تحت اسم رابطة الفنانين المصريين.

- عمل خبيرا في مجال التحف والآثار الفنية بقصر القبة، والقصور المصادرة عام 1952.

- تولى منصب أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 1957 حتى أحيل إلى التقاعد 1968.

- اختارته هيئة اليونسكو العالمية لتولي تنفيذ نقل معبد أبو سمبل.

أعمال أحمد عثمان

وحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتسيق الحضاري، أنشأ قسما للنحت بليمان طرة لتعليم النزلاء فن النحت في الأحجار، ما كان له بالغ الأثر في تهذيب نفوسهم.

- تولى مهمة تجميل محطة الركاب البحرية وإقامة متحف وحديقة الخالدين ومتحف مدرسة الليسيه والمتحف البحري بالإسكندرية.

- تولى تنفيذ العديد من الميداليات التذكارية ومفتاح محافظة الدقهلية ودرع جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة.

- تجميل مدخل برج القاهرة السياحي بأكبر نسر «شعار الدولة».

- ابتكر فكرة نقل معبدي أبو سمبل بطريقة النشر والقطع إلى أجزاء ثم إعادة تركيبها بنفس هيئتها بأعلى هضبة الجبل.

- نحت بارز على قاعدة تمثال إبراهيم باشا 1949.

- تمثال الشاعر أحمد شوقى القاهرة 1960.

- نحت بارز على محطة سراى القبة 1937.

- صنع نسراً برونزياً ضخماً فى أعلى برج القاهرة 1961.

- تمثال يعبر عن العلم والصحة والرفاهية المقام في قرية سرس الليان 1966.

- النصب التذكاري بميدان الجمهورية الذي تطل عليه محطة السكة الحديد بالإسكندرية 1966.

- ترميم تمثال رمسيس الثاني بعد نقله إلى ميدان المحطة بالقاهرة.

- النحت البارز للمدخل الرئيسي لحديقة الحيوان 1936.

- آخر أعماله تمثال الشهيد عبد المنعم رياض.

- نحت بارز على واجهة مصلحة المساحة العسكرية بالقاهرة عام 1965.

- شارك في معارض محلية وخارجية منها معرض باريس الدولي، معرض بروكسل الدولي، بينالي فينيسيا، بينالي الإسكندرية.

- توفي في 13 نوفمبر 1970.