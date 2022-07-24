التنسيق الحضاري يضع لافتة «عاش هنا» على منزل عبدالرحيم منصور

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة اسم الشاعر الكبير عبدالرحيم منصور، ضمن مشروع «عاش هنا»، إذ وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه الذي يقع في 36 ب شارع عدن بالمهندسين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الاحتفاء بالرموز التي ساهمت في إثراء الحركة الفكرية الفنية عبر تاريخ مصر الحديث.

معلومات عن عبدالرحيم منصور

يشار إلى أن الشاعر عبد الرحيم منصور في 15 يونيو 1941 في دندرة بندر قنا، كانت بداية اكتشافه على يد الكاتب الصحفي لويس جريس، وذلك أثناء جولته في الجنوب المصري لاكتشاف المواهب لتقديمها في مجلة صباح الخير، ثم بدأ مع مجدي نجيب وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب في بث أشعارهم العامية عبر الإذاعة.

وحسب الموقع الرسمي لجهاز التنسيق الحضاري، كتب عبد الرحيم منصور ديوانه الأول «الرقص ع الحصى» في أواخر الستينات، ونشره على حسابه الخاص، قدّم العديد من الأغنيات في أفلام سينمائية، بدأها في العام 1968 بفيلم «عدوية» وكتب في الفيلم أغنية «ما على العاشق ملام» من غناء محمد رشدي، لكن تبقى الأغنية الأبرز في مشواره مع السينما، هي «حدوتة مصرية» في فيلم يحمل الاسم ذاته للمخرج العالمي يوسف شاهين، لحن أحمد منيب، غناء محمد منير.

برز اسم عبدالرحيم منصور بشكل خاص أثناء حرب أكتوبر حيث لُحن له بليغ حمدي عدة أغاني مثل «على الربابة» لوردة الجزائرية، و«بسم الله.. الله أكبر»، و«يا أم الصابرين» لشادية، في عام 1977 تعاون مع الكاتبة سنية قراعة والمخرج نور الدمرداش وقدما المسلسل التليفزيوني «مارد الجبل».

تعتبر سنوات الثمانينات الفترة الأهم والأبرز في حياة عبد الرحيم منصور حيث قدم لمحمد منير أغاني ألبومي «شبابيك» و«اتكلمي»، كما وضع سيناريو وحوار وأشعار فيلم «الزمار» للمخرج عاطف الطيب، وكتب كلمات ألبوم «حظوظ» للمطرب الشعبي كتكوت الأمير، وكتب أول أغاني المطربين عمرو دياب وعلي الحجار ومدحت صالح، وتوفي في 28 يوليو 1983.