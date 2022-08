«التنسيق الحضاري»: مسابقة للمشاركة المصرية بيبنالي فينيسيا

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة عن التجهيز لمسابقة أفكار للمشاركة المصرية بيبنالي فينيسيا للعمارة بدورته الثامنة عشر، والتي تقام في 2023 وزارة الثقافة تقوم بالاعداد للمشاركة المصرية بيبنالي فينيسيا للعمارة الدورة الثامنة عشر، والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023، حيث يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بطرح مسابقة للحصول على أفضل الأفكار للمشاركة المصرية في هذا المحفل الهام، وتيمة الدورة بعنوان The Laboratory of the Future.

بينالي فينسيا للعمارة

ويعتبر معرض– بينالي فينيسيا للعمارة، هو المعرض الأعرق على المستوى الدولي الذي يقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980، وهو واحد من أهم المعارض والملتقيات المعمارية الدولية، وتحرص كافة الدول علي المشاركة بالبينالين واجتمع بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يوم الأربعاء الماضي، لجنة التحكيم للمسابقة والتي تضم الدكتورة ابتسام فريد، أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام بجامعة كوفنتريم، وأنسي أبوسيف، مصمم الديكور والمناظر السينمائية، والدكتور حسان، أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة دليلة الكردان، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وسوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، ومحمد السيد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وذلك بحضور الدكتور هابي حسني رئيس الأمانة الفنية للجنة حيث قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط المرجعية للمسابقة، واختيار الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة رئيس للجنة التحكيم.

المسابقة لكل المعماريين

ومن المتوقع طرح المسابقة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والمسابقة مطروحة لكافة المعماريين لتكوين فرق عمل من التخصصات المختلفة لإنجاز العمل، ويمثل ثلاثة من فريق العمل الفائز بالمسابقة مصر بالبينالي.