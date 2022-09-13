الأردن: استمرار عمليات البحث عن أحياء تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

أعلنت الحكومة الأردنية مساء الثلاثاء أنّ عمليات البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان لا تزال مستمرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انتشال الجثث من تحت الأنقاض

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد كشفت عن ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى سكني في العاصمة عمّان، إلى 5 أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، إن الفرق العاملة في حادث انهيار المبنى بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، أخلت خامس جثة من تحت الأنقاض.

تعاون مع مديرية الدفاع المدني للتعامل مع الانهيار

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني الأردني تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الشرطة لا تزال تتعامل الآن مع الحادث، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».