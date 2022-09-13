الأردن: استمرار عمليات البحث عن أحياء تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان
كتب:
رؤى ممدوح
11:15 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
عمليات الإنقاذ في حادث انهيار مبنى بالأردن
أعلنت الحكومة الأردنية مساء الثلاثاء أنّ عمليات البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان لا تزال مستمرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».
انتشال الجثث من تحت الأنقاض
وكانت وزارة الصحة الأردنية قد كشفت عن ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى سكني في العاصمة عمّان، إلى 5 أشخاص.
وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، إن الفرق العاملة في حادث انهيار المبنى بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، أخلت خامس جثة من تحت الأنقاض.
تعاون مع مديرية الدفاع المدني للتعامل مع الانهيار
وأوضح أن مديرية الدفاع المدني الأردني تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الشرطة لا تزال تتعامل الآن مع الحادث، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».