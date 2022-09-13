كفر الشيخ تستعد لموسم الشتاء بتسليك البلاعات وصيانة محطات الصرف الصحي

ناقش اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، استعدادات موسم الشتاء المقبل، خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب نصر عبد الهادي، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة،ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من قيادات الديوان.

وشدّد السكرتير العام للمحافظة، على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيراً إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

مراجعة أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمراجعة ومتابعة ما جرى اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة رؤساء مراكز ومدن المحافظة، تضم قطاعات الكهرباء، وشركة المياه، والشئون القانونية، والحوكمة، والنظافة والتجميل، والري، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وتطهير الغرف والشنايش وصيانة وتسليك صفايات الأمطار ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

متابعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي مراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات، والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة، وتقليم الأشجار المجاورة للأعمدة والأسلاك لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، كما كلف بمراجعة المباني القديمة والآيلة للسقوط بسرعة إخلائها من السكان واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة الخطر منها.