3 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات وملابس في مزاد بجمارك سفاجا

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إحدى مصالح وزارة المالية عن حصيلة البيع بالمزاد العلني لسيارات وبضائع مملوكة الجمارك سفاجا أول أمس الاثنين الموافق لـ 12 سبتمبر الحالي.

وأكدت المصلحة في بيان، أن حصيلة المزاد العلني للسيارات والبضائع بجمارك سفاجا أول أمس الاثنين الموافق لـ 12 سبتمبر الحالي بلغت 3.049 ملايين جنيه.

ولفتت الجمارك إلى أن جلسة المزاد أقيمت الاثنين بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات الخاصة بجمارك سفاجا.

إجراء المزاد على 13 لوط سيارات ماركات متنوعة

وتابعت «الجمارك» أنه خلال جلسة المزاد اليوم، تم إجراء المزاد على 13 لوط سيارات ماركات متنوعة وتم البيع النهائي لعدد 7 لوطات سيارات بمبلغ 788 ألفا و70 جنيها.

وأكدت الجمارك أنه تم البيع النهائى لعدد 2 لوط ملابس مستعملة الأول برسم التمزيق والثاني برسم التنسيل للعمل على التخلص من كميات الملابس المستعملة الكبيرة الموجودة بالمخازن منعا للتكدس بمبلغ 2 مليون و261 ألفا و920 جنيها لتصل حصيلة البيع الإجمالية للمزاد 3 ملايين و49 ألفا و990 جنيها.