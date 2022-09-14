إصابة شابين بطعنات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بسوهاج

لم تشفع الجيرة بين شابين في سوهاج لإخماد الخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال، فطعن كل منهما الآخر بسلاح أبيض «سكين».

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغ للمركز بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال تبين أنها بين كل من «عبد الرحمن ع ع» 27 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز ساقلتة الذي نقل إلى المستشفى المركزي، مصاب «بجرحين قطعيين بالرقبة والصدر»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفى سوهاج التعليمي و«محمود ا ف ا»، 25 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، مصاب «بجرحين قطعيين بالصدر والكتف الأيسر» وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

لهو الأطفال وخلافات الجيرة وراء الحادث

وتبادل الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، ما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أحمد شريف، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة طعن آخر عن عمد تتراوح من خمس حتى عشر سنوات، وعقوبة حمل سلاح أبيض عقوبتها تتراوح من حبس شهرين لعام وغرامة من 100 جنيه حتى 1000 جنيه.