مصرع طفلة غرقا أثناء لهوها بالترعة المجاورة لمنزلها بسوهاج

اعتادت الطفلة «روان»، ذات الأربع سنوات، اللهو أمام منزلها، حيث تجذبها مياه الترعة المجاورة، حتى انزلقت قدماها الصغيرتان داخلها ولم تستطع الخلاص من المياه، كما لم تصل صرخاتها الضعيفة لمسامع ذويها سوى بعد أن شارفت على الموت لتفارق روحها جسدها الصغير قبل وصولهم لنجدتها.

وكان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة «روان س ا ا»، 4 أعوام، وتقيم دائرة مركز طهطا، جثة هامدة ادعاء غرق.

أقوال والدتها

وبسؤال والدتها المدعوة «شيماء ص ا ع»، سن 30 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

إسفكسيا الغرق سبب الوفاة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع وضع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بسوهاج.