العثور على جثة مجهول غرق أثناء البحث عن طفلة سقطت في ترعة السنبلاوين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية اليوم، من استخراج جثمان شخص مجهول في العقد الثالث من عمره، إذ ظهر الجثمان فوق مياه ترعة في مدينة السنبلاوين عند البحث عن جثة أخرى لطفلة سقطت في المياه صباح اليوم أثناء لعبها بجانب عمل والدها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بالمياه ويطفو الجثمان المجهور بجوارها.

ورود بلاغ بوجود طفلة غريقة

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين بورود بلاغ يفيد بوجود جثمان لطفله سقطت في مياه ترعة بدائرة المركز، أثناء اللعب بجوار عمل والدها، وظهور جثمانها علي سطح المياه لتتوجه قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وأثناء استخراج جثمانها عثروا علي جثمان لشخص مجهول في العقد الثالث من عمره، ويحمل ميدالية مفاتيح بحوزته، ووجد علامات اختناق علي رقبته فتم استخراجه علي شاطئ الترعة ، وتحرر محضر بالحادث.

انتشال جثة الطفلة وشخص آخر مجهول

وتمكنت من استخراج جثمان الطفلة والتي تدعي عزة محمد محمود بهلول صاحبة ال 4 أعوام ، وتوصلت تحريات مركز السنبلاوين، أن الطفلة كانت تلهو بجانب عمل والدها، الذي يصنع الشاي لأصحاب المحلات ليسترزق منها، وكانت الطفلة من أسرة فقيرة تسعي للرزق في المكان التي لقيت مصرعها به، إذ كانت وفاتها سبب في الكشف عن جريمة أو قتيل وجد بالمياه بالقرب من محطة القطار في السنبلاوين.

و نقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مستشفى السنبلاوين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقق من سبب وفاة الشخص الآخر المجهول خاصة بسبب وجود علامات زرقاء على رقبته ووجود علامات جروح علي جسده، واستخراج تصريح الدفن للطفلة.