شارع الأشراف يستعيد مظهره الحضاري كمزار لآل البيت

تسلمت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، اليوم، أعمال النظافة والتجميل والتشجير والصيانة والتأمين فى شارع الأشراف الموجود فى نطاق حى الخليفة للحفاظ على أعمال تطوير الشارع ضمن خطة الارتقاء ورفع كفاءة مسار آل البيت بالقاهرة.

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إنه تفقد أماكن وضع النقاط الخفيفة بالشارع والبدء في أعمال تنفيذ التطوير بمدخل شارع الأشراف وأيضا وضع خطة نشر أفراد الأمن بطول الشارع وأيضا أعمال إنارة وتجميل الشارع على أعلى مستوى والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ليكون شارع الأشراف نسخة من شارع المعز خلال الفترة المقبلة.

أعمال تطوير شارع الأشراف

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الأشراف قاربت على الانتهاء وسيتم افتتاحه العام الجاري ضمن خطة تطوير مسار آل البيت حيث يحوى الشارع العديد من المواقع التراثية وأضرحة ومقامات آل البيت بداية من السيدة نفيسة حتى السيدة زينب، وتحظى تلك المواقع باهتمام غير مسبوق وفق توجيهات القيادة السياسية.

وضع اللمسات الأخيرة

وأضافت نائب محافظ القاهرة، لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتطوير الشارع ورفع كفاءة المباني وطلاء الواجهات واستعادة مظهر العمارة الفاطمية داخل شارع الأشراف وأيضا تطوير المحال، وحل مشكلة الصرف الصحي ورصف الشارع، مع العمل على وجود مقاعد خشبية، ومن المقرر وجود وسيلة انتقال داخل الشارع مثل سيارات الجولف باعتباره مزارا سياحيا لزوار آل البيت من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع هيئة النظافة بالقاهرة لتولى مهام الحفاظ على مكتسبات التطوير للشارع والحفاظ على نظافته أولا بأول والعمل على استمرار أعمال التجميل والإنارة لشارع الأشراف ضمن مزارات آل البيت من أول الشارع من مسجد السيدة نفيسة وحتى حديقة قنديل أم هاشم بحي السيدة زينب حيث تعتبر هيئة النظافة مسؤولة عن أعمال الصيانة اليومية والتجميل والنظافة والأمن والإنارة بكامل تجهيزاتها.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى إلى وجود تفاعل كبير من أصحاب المحال التجارية بالشارع بعد إصدار أوامر من اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة للورش الإنتاجية، والمهندس أسعد محمد، بتصنيع فاترينات للمحال مجانا لتتناسب مع ما تم تطويره بكل أرجاء المنطقة من الطابع الإسلامي والأثري.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، مجمع جراجات المقطم وتفقد مستجدات أعمال الصيانة والإصلاح اليومي بالمجمع حيث شاهد سيارات القلاب الكبيرة والتي يتم رفع كفاءتها وعمل صيانة شاملة بعد سحبها من التخريد والدفع بها في أسطول سيارات ومعدات الهيئة بعد الانتهاء من إصلاحها ضمن خطة الهيئة في إصلاح سيارات ومعدات الهيئة بأقل الإمكانيات المادية وعدم اللجوء للتخريد.