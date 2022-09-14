«فودة»: إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ الجهاز التنفيذي للمحافظة نفذ الموجة رقم 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم السماح لأي شخص مهما كان منصبه بالتعدي.

وأضاف «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه التقى برؤساء المدن، لبدء حملة الإزالة على تعديات الدولة، وإزالة أي صورة من صور البناء أو التعديل بكل مظاهره.

281 حالة إزالة

وأكد «فودة» أنّ المحافظة أزالت281 حالة تعد على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 52244 متر مربع، موضحًا أنّ التعديات كانت عبارة عن أسوار وعشش وبناء دون ترخيص في الأحياء السكنية وبعض القرى، بينهم 274 حالة في مدينة الطور على مساحة 31021 متر مربع، و7 حالات إزالة في مدينة نويبع على مساحة 21223 متر مربع.

الحملات مستمرة

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنّ حملات الإزالة مستمرة في كل مدن المحافظة، لضمان حق الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، مؤكدًا توجيه كل رؤساء المدن بضرورة التنسيق مع إدارة التغيرات المكانية والأجهزة الأمنية لرصد وإزالة أي تعديات.

وفي السياق ذاته، قال العميد هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، إن الحملات مستمرة في مدينة الطور، وكل رؤساء الأحياء يقومون بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بعد إخطار أصحابها.