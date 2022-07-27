«فودة»: إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء منذ بداية 2022

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة التصدي بحزم للتعدي على أملاك الدولة دون وجه حق.

وأن المحافظة تعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء المدن، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق بعض الحالات، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي شخص مهما كان بالتعدي على متر من أرض الدولة خاصة مع استغلال بعض الأشخاص فترات الإجازة في البناء المخالف لقرارات الدولة.

إزالة 30 حالة في طور سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى إزالة 30 حالة في مدينة الطور خلال الفترة الماضية، وكانت معظم الحالات لبناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، موضحًا أن التغيرات المكانية بكل مدينة ترصد أي حالات بناء جديدة مخالفة.

وأعلن المحافظ عن وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمساعدة الجهاز التنفيذي في عمليات الإزالة، ووجه المحافظ الشكر إلى رؤساء المدن لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

إزالة 100 حالة على مستوى المدن

وقال «فودة» إن إجمالي الحالات التي جرى إزالتها منذ بداية عام 2022، بلغت ما يقرب من 100 حالة على مستوى المدن، مشيرًا إلى أنه يجرى إرسال تقريرًا شهريًا إلى وزارة التنمية المحلية بشأن حالات الإزالة التي نُفذت على أرض الواقع مرفقة بصور وفيديوهات.

وتابع «فودة» أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة حالات الإزالة والموقف التنفيذي لها، وقال إن مدينة دهب نفذت 10 حالات إزالة في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة، بالإضافة إلى مدن رأس سدر وأبورديس.