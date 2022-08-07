إزالة 54 تعديا على أملاك الدولة بجنوب سيناء.. منها 22 في الطور (صور)

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون مع أي شخص يقوم بالتعدي علي أملاك الدولة، ولن يُسمح لأحد بأخذ حق الدولة دون وجه حق، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة إزالة أي تعديات في المهد، دون النظر إلى هوية الشخص.

وتابع المحافظ في تصريحات خاصة، أن مجالس المدن التسع تقدم تقريرا مفصلا بكل الحالات التي أزيلت خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وسيتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية مدعمة بالصور والفيديوهات.

إزالة 54 حالة جديدة

وقال «فودة»، إنه جرى إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة في عدد من المدن، بعد قيام إدارة التغيرات المكانية برصد أشخاص قاموا بالبناء على أملاك الدولة دون ترخيص، مستغلين فترة الإجازات.

وأكد المحافظ، أن مجلس مدينة رأس سدر، بقيادة علي حمامة رئيس المدينة، شن حملات لإزالة 8 حالات تعد في المهد في رأس مسلة، وأبو صوير، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي أزيلت في مدينة الطور عاصمة المحافظة 22 حالة في الأحياء والقرى.

ازالة 4 حالات في مدنية دهب

وقال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب، في تصريح خاص اليوم، إن المجلس شن حملات إزالة لبعض التعديات التي جرت في مناطق معينة مثل العسلة والمسبط، موضحا إزالة نحو 4 حالات لمبان في المهد دون الحصول على تصريح.

وتابع، أن مجلس مدينة دهب ينفذ الحملات فورا ودون الانتظار، وشدد على ضرورة احترام القانون والحصول علي تصريح بالمباني قبل البدء في أعمال البناء.