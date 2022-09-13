أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الخضروات، استقرارًا مستمراوملحوظًا بالسوق المحلية، خلال الأسابيع الماضية، وذلك نظرًا لتوافر محاصيل الموسم الصيفي بشكل كبير فى جميع المحافظات.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات بسوق العبور والأسواق المحلية، في إطار سلسلة خدماتها الإخبارية المقدمة يوميًا للمتابعين والقراء،

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- سجل سعر كيلو الملوخية 5-6 جنيهات.

- فيما تلااوح سعر كيلو البصل بين 2 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو الفلفل الأحمر والاخضر الحار 10 جنيهات.

- بينما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو الثوم سجل 20 جنيهًا للبلدي.

- كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعن أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، جاء سعر الكيلو كالتالي:

- كيلو الطماطم بين 2.5 و3 جنيه.

- سعر كيلو البصل اليوم بين 1.25 و2 جنيه.

- كيلو البطاطس بين 3.5 و4 جنيهات.

- الكوسة يتراوح سعرها اليوم بين 4 و8 جنيهات.

- سعر الجزر اليوم الثلاثاء ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- وعن سعر الملوخية بين 2.5 و3 جنيهات.

- وجاء سعر خيار الصوب ما بين 5 جنيهات، البلدي ما بين 4 و5 جنيهات.

- سعر كيلو البامية يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

- سعر كيلو الثوم يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- هذا وقد بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والصوب ما بين 4 و7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، والحامي الصوب 2.5 جنيه، الألوان بين 5 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 12 و18 جنيهًا.