 «الخارجية» تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي حادث انفجار خزان وقود في ليبيا

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمصابي حادث انفجار خزان للوقود بمدينة سبها بليبيا، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلوبنا مع الأشقاء في ليبيا نتيجة انفجار خزان وقود مدينة سبها، خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

وأسفر انفجار خزان وقود في مدينة سبها جنوب ليبيا، عن إصابة 17 شخصًا، وذلك في ساعة متأخرة مساء أمس.

إصابة 17 شخص فى إنفجار خزان وقود فى مدينة سبها

وأشار أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، إلى إصابة 17 شخصًا من بينهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها، الذي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، إلى أنه جرى نقل كل المصابين إلى المستشفى، لافتا إلى أن إصاباتهم جميعا متوسطة، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

يشار إلى أن الانفجار، وقع بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا، وأسفر عن وفاة نحو 20 شخصًا وإصابة آخرين.