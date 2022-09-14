تردد قناة بطوط 2022 على القمر نايل سات.. أفلام متنوعة للأطفال

على الرغم من أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد ونهاية الإجازة الصيفية، يشهد محرك «جوجل» عمليات بحث متواصلة، على تردد قناة بطوط 2022.

في السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات المتنوعة، تردد قناة بطوط 2022، وذلك على القمر الصناعي المصري والأقمار الصناعية الأخرى، وفقًا للموقع الرسمي لقناة الأطفال.

تردد قناة بطوط 2022 على القمر الصناعي نايل سات، يمكن متابعة قناة بطوط 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ماجد القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات كرتون الأطفال على النايل سات، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.