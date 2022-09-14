تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات

نشرت قناة طيور الجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، إذ يبحث عنها الكثير من الأشخاص وأولياء الأمور لكي يشاهدها أطفالهم في المنزل، حيث تختص القناة بعرض مختلف الأناشيد الدينية والإسلامية للأطفال إلى جانب أفلام الكارتون.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» خلال السطور التالية ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها، تردد قناة طيور الجنة 2022، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تردد قناة طيور الجنة 2022

- التردد: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات الأطفال الجديدة

وفي إطار زيادة البحث عن طرق لتسلية الصغار، نستعرض فيما يلي تردد قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

-القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي

- التردد: 11636.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.