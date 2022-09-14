9 ضوابط صارمة للإقامة في المدن الجامعية بالإسكندرية 2022

يشهد الوقت الجاري عمليات تقديم الطلاب الجدد في المدن الجامعية بالإسكندرية، في ظل ضوابط صارمة للإقامة، حال الموافقة على طلبات الإقامة، تضع حدودا لكل صغيرة وكبيرة، حفاظا على سلوكيات الطلاب الذين يعتبرون أمانة من أولياء الأمور لدى المدن.

وترصد «الوطن» 9 ضوابط مهمة للإقامة في المدن الجماعية، تبدأ بتوزيع الطلاب الجدد على غرف المدن والإسكان الخارجي، وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الإشراف على المدن الجامعية، وتنتهى بمواعيد الدخول والخروج.

ضوابط الإقامة في المدن الجامعية بالإسكندرية

- الحفاظ على محتويات الغرفة ومرافق المدينة، إذ لا يجوز للطالب إجراء أي تعديل على نظامها، فيكون مسئولا وزملائه المقيمون معه متضامنين، عن كل ما يصيبها من فقد أو كسر أو إتلاف، ويكون مسئولا عن سلامتها.

- لا يحق للطالب إحضار أو اقتناء مواقد نارية أو كهربائية، أو أي أجهزة كهربائية في غرفته، ما عدا الحاسب الآلي والمحمول.

- الزيارات تتم في الصالونات المعدة لذلك، حتى الساعة التاسعة مساءً للطلبة، وحتى الخامسة مساءً للطالبات، ومقصورة على الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط.

محظورات في المدن الجامعية بالإسكندرية

- يحظر التدخين داخل المباني السكنية في المدن الجامعية بالإسكندرية، بينما يتاح التدخين في الأماكن المفتوحة الخارجية.

- يحظر على الطلاب ممارسة النشاط الرياضي بين المباني السكنية أو غيرها من الأماكن غير المخصصة لممارسة هذا النشاط، كما يحظر ممارسة هذه الأنشطة في غير الأوقات التي تحددها إدارة المدن الجامعية.

مواعيد الدخول والخروج

- لا يجوز للطالب التأخر خارج المدينة حتى الساعة 12 منتصف الليل، إلا بموافقة المشرف، ويجوز له التأخر حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل أيام الخميس والأيام التي يعقبها عطلات رسمية، ويجوز للطالبات التأخر حتى الساعة 9 مساء يوميا، وحتى الساعة 10 مساءً أيام الخميس والأيام التي يعقبها عطلات رسمية .

- لا يجوز للطالب المبيت خارج المدينة إلا بموافقة مسبقة من المشرف، وعلى الطالبة تقديم موافقة كتابية من ولي أمرها بحضوره شخصيا، للمبيت خارج المدينة أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية.

- لا يجوز للطالب مغادرة غرفته أو الظهور بالقاعات العامة أو الشرفات أو المطعم أو حديقة المدينة، إلا إذا كان مرتديا ملابس لائقة.

- لا يسمح للطالب بتواجد غيره في غرفته إلا بموافقة المشرف، ولا يجوز له تسليم مفتاح غرفته لمن لا يقيم بها.