اليوم.. المدينة الجامعية في سوهاج تستقبل أوراق الطالبات

بدأت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة سوهاج في استقبال طلبات التقديم من الطالبات القدامى ورقيًا.

وتابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات التسكين الورقي للطالبات القدامي المتقدمات للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2022/2023، والذي يستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأكد «عبداالخالق» أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالمدن الجامعية، للتيسير عليهن، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

تجهيزات المدينة الجامعية

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه تم استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها، وكذلك مراجعة أنظمة الإنذار والحريق والتأكد من جاهزيتها للعمل، ومطابقتها للمواصفات لتوفير السلامة العامة للطلاب.

وأكد ضرورة إجراء عدة تحاليل طبية للمتقدمات للتسكين للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، ومنها تحاليل التهاب الكبدي الفيروسى (B-C)، وتحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا والاكتشاف المبكر له.

بداية التسكين من تقدير جيد جدًا

من جانبها، قالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم البدء فى تسكين طالبات الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى من داخل وخارج محافظة سوهاج، بالإضافة إلى تسكين طالبات الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط، الحاصلات على تقدير جيد جداً فأعلى، مضيفة أنه سيتم قبول الالتماسات بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 20 من سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه سيتم تسكين الطلاب والكشف الطبي للطلاب القدامى بالمدن الجامعية بدءاً من يوم 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات.