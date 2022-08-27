المدن الجامعية بالإسكندرية تبدأ قبول طلبات الإقامة في دار الضيافة

أعلنت المدن الجامعية بالإسكندرية عن بدء قبول طلبات الإقامة بدار الضيافة للطلاب القدامى الراغبين في ذلك، على أن يتم قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من اليوم 27 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفقا لما أعلنته إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، عبر موقعها الرسمي، والذي أوضحت فيه أنه يجب على الطالب استيفاء كافة البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل، مع التأكيد على أنه في حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة في طلب الالتحاق أو على الموقع، يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول بالمدن الجامعية.

خطوات التقديم في المدن الجامعية بدار الضيافة

- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية (الإشعار الإلكتروني).

- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطلاب الراغبين في الإقامة في دار الضيافة إلى مكتب إشراف دار الضيافة بمبنى (ب).

الأوراق المطلوبة للطلاب القدامى للتقديم في دار الضيافة

- طلب الالتحاق مكون من 3 ثلاث ورقات

- 3 صور بطاقة رقم قومي للطالب سارية

- 3 صور بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية

- عدد 2 صورة شخصية و8 صور عند التسكين

- صورة الإشعار الإلكتروني

- في حالة إذا كان ولي الأمر غير الوالد - صورة ضوئية من مستند قانوني (قسيمة طلاق - ولاية للجد أو العم - سفر للخارج - شهادة وفاة)

- تقديم ما يفيد حصول الطالب على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا

- بالنسبة للطلاب الذين لم يؤدوا التربية العسكرية (مراجعة مسئول التنسيق والتسكين بالمدن - طلبة)

- حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.